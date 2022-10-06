بالفيديو والصور عوائل الشهداء يتوجهون عبر "فلسطين اليوم" بالتهنئة والامتنان لحركة الجهاد الإسلامي

في الذكرى الـ35 لاطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجهت العديد من عوائل الشهداء في حركة الجهاد الإسلامي، برسائل تهنئة وامتنان "لحركة الجهاد" في إطار الدعم والتأييد الكامل للنهج الذي تسير عليه الحركة دون تراجع.

وشهدت ساحة الكتيبة في مدينة غزة عصر اليوم توافد آلاف من الحشود احتفاءً بذكرى الانطلاقة الـ35 لحركة الجهاد الإسلامي التي تأتي في ظروف استثنائية من تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، وفي هذا الإطار حاورت "فلسطين اليوم" العديد من عوائل الشهداء والمواطنين.

وهنأت والدة الشهيد البطل زهدي قريقع حركة الجهاد الإسلامي بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقتها المباركة، موجهة التحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.

وعبرت الحاجة أم زهدي قريقع خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن امتنانها الكبير لحركة الجهاد الإسلامي التي لم تنسى عوائل الشهداء وتساندهم بشكل دائم.





وبدورها توجهت والدة الشهيد البطل سعدي حلس، بالتهنئة من حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، متمنية الله عز وجل أن ينصر المجاهدين على العدو الصهيوني.

وقالت والدة الشهيد سعدي حلس:"حركة الجهاد الإسلامي بقيت دوماً على ذات الخطى وهو الاستمرار على عهد الشهداء وطريق المقاومة، قائلةً:"استمروا على طريق الجهاد والمقاومة".

من جانبها، توجهت شقيقة الشهيد القائد ياسر المصري، بالتحية لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى انطلاقتها، مثمنةً دور الحركة في دعم أهالي الشهداء على كافة الصعد سواء المادية أو المعنوية.

وقالت شقيقة الشهيد ياسر المصري: "نحن كأهالي شهداء نعتبر بأن الحركة وسرايا القدس خلال معركة "وحدة الساحات" صمدت أمام كافة المؤامرات التي حاكها الاحتلال ضد الحركة، بالرغم من تخلي العديد من الأطراف".

نجل الشهيد مازن لولو، وجه تهنئة لحركة الجهاد الإسلامي قائلاً :"كل عام وحركة الجهاد الإسلامي بكل خير، وكل عام والمقاومة بكل خير".

ومن جانبها اعتبرت القيادية في الإطار النسوي في حركة الجهاد الإسلامي آمنة حميد، أن الحشود التي حضرت اليوم إلى مهرجان إنطلاقة الحركة الـ 35 هو رسالة لتجديد البيعة والعهد مع الحركة على البقاء على نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال.

وقالت القيادية حميد: هذا المهرجان يأتي في ظروف مختلفة، وخاصة بعد معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني المجرم خلال أغسطس الماضي".

جدير ذكره أنه تحيي حركة الجهاد الإسلامي ذكرى انطلاقتها الـ35، اليوم الخميس مهرجان مركزي في مدينة غزة بالتزامن مع احتفالات مشابهة في سوريا ولبنان واليمن والضفة الغربية.











