ممثل الجهاد في اليمن: الجهاد الإسلامي إضافة نوعية هامة لتاريخ شعبنا

أكد أحمد بركة ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن، اليوم الخميس 6/10/2022، أن الجهاد الإسلامي، حركة إسلامية الإسلام منطلقها وفلسطين هدفها والجهاد طريقها، فهي حركة وطنية بمرجعية إسلامية.

وشدد بركة خلال كلمة له في المهرجان المركزي الذي يقام في اليمن في الذكرى 35 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي على أن الجهاد الإسلامي كانت إضافة هامة لتاريخ شعبنا وإضافة نوعية .

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي دمجت بين الايمان والوعي والثورية، لافتاً إلى مناقب الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي.

وشدد على أن الانطلاقة الجهادية تختصر مسيرة طويلة من الشهداء والجرحى والأسرى والمرابطين على ارض الوطن، حيث تطورت عمليات الجهاد الإسلامي ، من العمليات الاستشهادية وصولاً للصواريخ التي وصلت للأراضي المحتلة.

وأكد أن الحركة وقفت مع المقاومة في فلسطين .

ولفت إلى أن اليمن يتعرض لأبشع عدوان نفسه مايحدث على ارض فلسطين من عدوان صهيوني على كل مقدس.