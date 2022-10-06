الجبهة الشعبية "القيادة العامة" تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 35

تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) من حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بالأمين العام القائد المجاهد زياد نخالة ومن قيادة وأعضاء المكتب السياسي، وكوادر الحركة، بأحر التهاني وأصدق التحيات بمناسبة ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين.

وقال بيان الجبهة الشعبية "القيادة العامة": "إن انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بمواقفها المبدئية الثابتة وفعلها المقاوم شكلت طريقاً هاماً للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة".

وأضاف البيان: "في ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين لحركة الجهاد الاسلامي نستذكر القائد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان شلح وكل قوافل الشهداء الذي ضحوا بدمائهم فداءً للوطن"، مؤكداً على وحدة العمل المشترك بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والجهاد الاسلامي وكل أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة المحتل الغاصب".