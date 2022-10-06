غزة : أكثر من 14 ألف مولود جديد خلال الرُبع الثالث من 2022

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال الربع الثالث من العام الحالي، 14 ألف و934 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 388 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 7631 مولوداً بنسبة تُقدر بـ 51%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49% بواقع 7321 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 5ألاف و562"مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2860 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 2770 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 2023 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1719 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت ألف و145 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 652 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ56.7 %، مقابل 493 وفاة من الإناث بنسبة تُقدر بـ 43 %.