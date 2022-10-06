كتيبة نابلس: مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص على نقطة "جرزيم" وحاجز "حوارة" بنابلس

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، اليوم الخميس، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص على نقطة "جرزيم" وحاجز "حوارة" بنابلس بالضفة المحتلة.

أوضحت "كتيبة نابلس" في بيان مقتضب، استهداف مجاهديها للنقطتين العسكريتين للاحتلال، الليلية الماضية بصليات من الرصاص وانسحاب المجاهدين من المكان.

وإليكم نص البيان:

::بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس-كتيبة نابلس::..

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا منتصف الليلة الماضية من استهداف قوات الاحتلال على نقطة جرزيم العسكرية بصليات من الرصاص كما تمكنت مجموعة أخرى من المجاهدين من استهداف حاجزحوارة بصليات من الرصاص والإنسحاب من المكان بسلام.