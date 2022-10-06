هيئة الأسرى: الاحتلال يُمدد مجدداً توقيف المعتقلين الجريحين غوادرة  لـ 7 أيام لاستكمال التحقيق

مددت محكمة الاحتلال اليوم الخميس توقيف المعتقلين الجريحين محمد ماهر السعيد (غوادرة)/17 عاماً، ومحمد وليد السعيد (غوادرة)/ 22 عاماً، من مخيم جنين، 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق معهما.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان لها، أن هذه المرة الرابعة التي تقوم فيها سلطات الاحتلال بتمديد توقيف المعتقلين غوادرة دون صدور أحكام بحقهما، وفي كل مرة تُعقد جلسة المحاكمة غيابياً دون حضور الفتية نظراً لصعوبة أوضاعهما الصحية.

وأضافت أن المعتقلين غوادرة يقبعان بمستشفى "تل هشومير" بأوضاع صحية مقلقة وخطيرة، نتاجاً للحروق الشديدة التي أُصيبا بها خلال عملية اعتقالهما، فهما يمكثان بقسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، وكلاهما خضعا لعمليات جراحية خلال الفترة الماضية، وهما بحاجة لرعاية صحية حثيثة لأوضاعهما.

وأعربت هيئة الأسرى عن قلقها على مصير وحياة الشابين غوادرة فهما يواجهان الأمرين داخل مشافي الاحتلال، مطالبة المؤسسات الإنسانية والقانونية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاعهما الصحية والتأكد من حصولهما على العلاج تجنباً لتفاقم حالتهما ووصولها لمرحلة أصعب.

يذكر بأن كلا الشابين جرى اعتقالهما بتاريخ الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن.