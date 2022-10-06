البرازيل تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر/ تشرين أول لعام 2022، صباح يوم الخميس.

ويُشار إلى أنه أقيمت العديد من المباريات الدولية بين رسمية وودية في مختلف قارات العالم، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان قد شهد التصنيف احتفاظ منتخب البرازيل بالصدارة بـ1841.3 نقطة، متفوقا على نظيره البلجيكي الثاني ثم الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

كما تقدم منتخب إيطاليا مركزا واحدا وحل بالمرتبة السادسة متفوقا على منتخب إنجلترا الذي تراجع للمركز السابع، يليهما هولندا والبرتغال والدنمارك وألمانيا وكرواتيا بين المركزين 8 و12.

وعربيا، تقدم المنتخب السعودي مركزا واحدا (51 عالميا والسادس آسيويا)، رفقة منتخب العراق الذي ارتقى للمرتبة 68 على الصعيد العالمي والسابع قاريا.

وبدوره، تراجع منتخب قطر للمركز الـ50 عالميا، والمنتخب الإماراتي للمركز الـ70.

وشهد التصنيف تقدم منتخب المغرب (22) والجزائر (37) ومصر (39) بينما احتفظ المنتخب التونسي بالمركز الـ30 على الصعيد العالمي.

ويتصدر منتخب السنغال تصنيف منتخبات أفريقيا لشهر أكتوبر 2022، وهو بالمركز الـ18 عالميا.

في المركز الثاني قاريا يأتي منتخب المغرب ثم تونس ونيجيريا والجزائر ومصر والكاميرون ومالي.