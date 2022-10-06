برقية تهنئة للقائد النخالة ولأبناء "الجهاد": أنت مثالٌ حي للثوار الشرفاء والأوفياء لشعبهم وأمتهم

وجه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، برقية تهنئة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، ولقيادة وكوادر ومجاهدي الحركة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين /35/ للانطلاقة الجهادية المظفرة.

وجاء في نص البرقية: "أتقدم إليكم باسمي وباسم المكتب السياسي وكافة كوادر ومناضلي جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأحر التهاني وأجمل التبريكات بهذه الذكرى المجيدة".

وبيّن، أن الحركة حفرت مجرىً نضالياً كبيراً ومميزاً وخاصة في المعركة البطولية الأخيرة (وحدة الساحات) وقبلها معركة (سيف القدس) ودورها رائد في قيادة المواجهة والمقاومة للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، حيث قدمت تضحيات جسام على طريق العودة والتحرير.

وجاء في برقية عبد المجيد "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تميزت بعلاقاتها الصادقة والواضحة مع قوى شعبنا والفصائل وكل أطراف محور المقاومة، كما خطت مسيرة الجهاد الملتزم بعطاءات مميزة في الوضع الوطني الفلسطيني، وجسدت مواقف وطنية ثابتة وراسخة بالتمسك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين منذ انطلاقتها المباركة".

وأضاف: "اليوم أضحت الحركة في مقدمة الصفوف في الدفاع عن حقوق شعبنا وأمتنا، وتحلى أبناؤها وقيادتها بالعقيدة الراسخة والمثل والقيم والمبادئ للثوار الشرفاء والأوفياء لشعبهم وأمتهم".