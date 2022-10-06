رسائل تهنئة مميزة بالمولد النبوي الشريف 2022، في هذه هذه المقالة يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أجمل الرسائل بعيد المولد النبوي الشريف، حيث لم يتبقى سوى أيام معدودة على هذه الذكرى التي تصادف السبت المقبل، ونظراً لأن الموضوع يعتبر من أهم الموضوعات التي يبحث عنها ملايين من الناس حالياً على محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل، الذين يقومون بتبادلها مع أصحابهم وأقاربهم، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: رسائل تهنئة مميزة بالمولد النبوي الشريف 2022 ، ولمعرفة محتوى هذه الرسائل المميزة نرجو من المتابعين متابعة المقال حتى النهاية.

موعد المولد النبوي 2022

ويوافق يوم مولد النبي 12 ربيع الأول 1444 يوم السبت 8 أكتوبر 2022، ويعتبر يوم المولد النبوي عطلة رسمية في العديد من الدول العربية وتقام فيه مناسابات خاصة للاحتفال به وخاصة في مصر مثل: المديح، والدروس الدينية، والذكر، وتوزيع الحلوى.

رسائل تهنئة مميزة بالمولد النبوي 2022

وفيما يلي نقدم لكم أجمل الرسائل المميزة بمناسبة المولد النبوي الشريف، لهذا العام 2022، وهي كما يلي:

- "كل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب، وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقلن وهمتكم للجنة أقرب..

- "محمد صفوة الباري ورحمته وبُغية الله من خلق ومن نسم.. نهنئكم بمولد الرسول"

- "يا رب صلّ وسلم ما أدرت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم.. مولد نبوي شريف"

- "لما رأيت أنواره سطعت..وضعت من خيفتي كفي على بصري.. خوفا على بصري من حسن طلعته..

- أعاد الله عليكم مولد خير الأنام بالبر والتقوى"

- "وأحسن منك لم تر قط عيني.. وأجمل منك لم تلد النساء.. خلقت مبرءا من كل عيب.. كأنك خلقت كما تشاء..

- "بشرى بعبير الأعياد.. قرآن الله إلى البشر.. بشرى للحاضر والبادي.. ولد الهادي"

- "فذو العرش محمود وهذا محمد.. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل.. يوم مولد نبوي سعيد"

- "ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء"

- "ويوم مولده نهنئكم: كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بهذا شاهد ودليل.. أما الدليل،

- إذا ذكرت محمدا.. فترى دموع العارفين تسيل"

- "بيوم المولد نهنيكم.. متمنين الله يديم الخير فينا وفيكم"





أجمل الأقوال في الثناء والصلاة على النبي

تعد الصلاة على رسول الله أفضل ذكر يمكن للمسلم ترديده في كل وقت، فهو يشفع لصاحبه ويمنحه البركة وسعة الرزق، ونقدم لكم فيما يلي العديد من الأقوال في الصلاة والثناء على النبي، ومنها ما يلي:

- اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول".

- "ربي صلّ على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلّ وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام الله".

- "اللهم صلّ وسلم على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".

- "ربي صلّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله".

- "اللهم صلّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، إنك أنت الأعلم، ولا أعلم، إنك علاّم الغيوب، وعلى آله وصحبه سلم".

"ربي صلّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا،وتكون لنا ولوالدينا وللمؤمنين فرحا وفرحا وسرور.