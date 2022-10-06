الجبهة "الشعبية" تهنئ "الجهاد" بذكرى انطلاقتها وتؤكد أنها وحّدت المقاومة بمواجهة الاحتلال

أرسلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، برقية تهنئة لحركة الجهاد الإسلامي وعلى رأسها الأمين العام القائد زياد النخالة لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 35.

وقالت برقية "الشعبية": "نتوجّه بالتحيّة إلى أرواح شهداء الحركة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب فلسطين وفي مقدمتهم شهداء معركة "وحدة الساحات" التي أكَّدت على وحدة المقاومة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني".

وبشعار "قتالنا ماضِ حتى القدس".. تحتفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشتات اليوم الخميس 6/10/2022، بذكرى انطلاقتها الـــــ "خامسة والثلاثين" بمهرجان وطني كبير تقيمه في عدة ساحات داخل فلسطين وخارجها.

حيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 6/10/2022 جماهير شعبنا الفلسطيني اليوم بالذكرى المجيدة من تاريخ فلسطين والأمة، إنها ذكرى السادس من تشرين/ أكتوبر 1987، التي أوقدت روح الثورة وفجرت الانتفاضة الشعبية الكبرى في ذلك العام، عندما تحول دم شهداء السادس من تشرين إلى غضب يطارد الاحتلال في كل مدينة ومخيم وقرية.

وقالت الحركة في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35 والتي حملت شعار قتالنا ماضٍ حتى القدس قد تعمدت بالجهاد المتواصل في كل فلسطين، وبعمليات المقاومة التي تمتد في كل ساحات الاشتباك، مؤكدةً أن غزة التي دافعت وحافظت على وحدة الساحات، إلى جنين ونابلس والقدس وكل الضفة وما تسطره من ملاحم جهادية في مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني.

وتابعت: نذكر باعتزاز خلال الذكرى الـ 35 للانطلاقة الجهادية المباركة الشهداء الذين رسموا الطريق بدمائهم الطاهرة، ومن سار على دربهم من المجاهدين والقادة وعلى رأسهم المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي وخليفته الدكتور رمضان عبد الله شلّح، ولمن حمل اللواء من بعدهم، ولكل الأوفياء على طريق ذات الشوكة الذين حافظوا على مبادئ التأسيس والانطلاقة، وبقيت بنادقهم مشرعة في وجه العدو تدافع عن الأرض والمقدسات وتبصر مآذن القدس الشامخة.