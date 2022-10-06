القيادي الأخرس يوضح لـ "مراسلنا" تفاصيل مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ 35 في جنين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين الأسير المحرر ماهر الأخرس اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، أن قادة وكوادر الحركة أنهت الترتيبات اللازمة لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ 35.

وأوضح القيادي الأخرس في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مهرجان ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ 35 "قتالنا ماضٍ حتى القدس" سيُقام في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، بالتزامن المهرجان المركزي في قطاع غزة، مبيناً أن مقاتلي سرايا القدس- كتيبة جنين سيكونون حاضرين في المكان، غير آبهين بتهديدات الاحتلال.

وتوقع أن يحضر المهرجان قادة وكوادر الحركة في جميع محافظات الضفة، إلا من تعذر حضوره بسبب الأوضاع الأمنية والحواجز العسكري التي تقيمها قوات الاحتلال، كما توقع أن تنظم كتيبة جنين مسيراً عسكرياً أثناء المهرجان، ويتخلله كلمة عسكرية لها.

ونوه إلى أنه في حال حديث تطورات أمنية في المنطقة، سيتم إلغاء الاحتفال، كونهم لا يقبلون تعرض النا والمجاهدين للخطر من قوات الاحتلال ومعاونيها في المنطقة.

وأكدّ القيادي الأخرس، أنّ ما زرعه المؤسس الشهيد د. فتحي الشقاقي ثلاثة عقود ونصف، يُثمر اليوم، بشهادة العالم أجمع على ما تقدمه كتيبة جنين من استبسال وخوض معارك عنيفة ضد الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

وبشعار "قتالنا ماضِ حتى القدس".. تحتفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشتات اليوم الخميس 6/10/2022، بذكرى انطلاقتها الـــــ "خامسة والثلاثين" بمهرجان وطني كبير تقيمه في عدة ساحات داخل فلسطين وخارجها.

حيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 6/10/2022 جماهير شعبنا الفلسطيني اليوم بالذكرى المجيدة من تاريخ فلسطين والأمة، إنها ذكرى السادس من تشرين/ أكتوبر 1987، التي أوقدت روح الثورة وفجرت الانتفاضة الشعبية الكبرى في ذلك العام، عندما تحول دم شهداء السادس من تشرين إلى غضب يطارد الاحتلال في كل مدينة ومخيم وقرية.

وقالت الحركة في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35 والتي حملت شعار قتالنا ماضٍ حتى القدس قد تعمدت بالجهاد المتواصل في كل فلسطين، وبعمليات المقاومة التي تمتد في كل ساحات الاشتباك، مؤكدةً أن غزة التي دافعت وحافظت على وحدة الساحات، إلى جنين ونابلس والقدس وكل الضفة وما تسطره من ملاحم جهادية في مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني.

وتابعت: نذكر باعتزاز خلال الذكرى الـ 35 للانطلاقة الجهادية المباركة الشهداء الذين رسموا الطريق بدمائهم الطاهرة، ومن سار على دربهم من المجاهدين والقادة وعلى رأسهم المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي وخليفته الدكتور رمضان عبد الله شلّح، ولمن حمل اللواء من بعدهم، ولكل الأوفياء على طريق ذات الشوكة الذين حافظوا على مبادئ التأسيس والانطلاقة، وبقيت بنادقهم مشرعة في وجه العدو تدافع عن الأرض والمقدسات وتبصر مآذن القدس الشامخة.