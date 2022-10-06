بالصور انتهاء تجهيز منصة مهرجان حركة الجهاد الإسلامي الـ35 قبل ساعات من بدء الفعالية

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انتهاء تجهيز منصة مهرجان حركة الجهاد الإسلامي الـ35 قبل ساعات من بدء الفعالية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 ص
06 أكتوبر 2022
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