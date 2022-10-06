بالصور انتهاء تجهيز منصة مهرجان حركة الجهاد الإسلامي الـ35 قبل ساعات من بدء الفعالية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 ص
06 أكتوبر 2022
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تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (10).JPG
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تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (8).JPG
تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (6).JPG
تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (5).JPG
تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (4).JPG
تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (3).JPG
تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (2).JPG
تجهيزات ساحة الكتيبة لمهرجان الانطلاقة (1).JPG
 

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