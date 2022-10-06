حركة "فتح" تبارك انطلاقة الجهاد الإسلامي الـ35

باركت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها بغزة منذر الحايك، حركة الجهاد الاسلامي بذكرى انطلاقتها الـ35.

وقال الحايك في تصريح إذاعي عبر "صوت القدس": " نبارك انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي ونحييهم ونشد على أياديهم التي لم تخفض بوصلة النضال الموجهة نحو الاحتلال".

ويتخلل المهرجان الذي تنظمه الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ووالد الشهيدين المجاهد أبو رعد خازم، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، كما سيتخلل المهرجان فعاليات وفقرات متنوعة، إلى جانب مفاجآت سارة لجمهور المقاومة.

ويقام مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ35، بالتزامن في غزة وجنين وعدد من العواصم العربية على النحو التالي: