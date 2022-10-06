"الكحلوت" تكشف عن فتح برنامج المخصصات الاجتماعية وموعد التسجيل الجديد..!

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أنه سيتم فتح البرنامج بعد الانتهاء من صرف مخصصات التنمية، والنظر في كل الملفات المدققة والتي تنتظر في قوائم الوزارة وبحاجة الى رقم مالي من وزارة المالية، أما التسجيل الجديد في حال تم فتح البرنامج سنعلن عن ذلك عبر وسائل الاعلام.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، في حديث إذاعي، أنه تم البدء بصرف مخصصات التنمية الاجتماعية اليوم لحوالي 80 ألف أسرة من قطاع غزة، لم يتم حجب أي أسرة ولا إضافة أسر جديدة، والمخصصات كما هي.

وأشارت إلى أن "هناك دفعة أخرى لمستفيدي التنمية الاجتماعية نهاية العام أو مطلع العام الجديد، مبينة أن هناك أسر التي تم تحويلها لفترة مؤقتة من برنامج مخصصات الشئون لبرنامج المساعدات الحساسة للأطفال، وعددهم حوالي 1143 أسرة بدأت من الشهر الماضي وستستمر لمدة 5 شهور وهذا البرنامج أفضل من شك الشئون، وفور انتهاء البرنامج سيتم إعادة هذه الأسر لشك الشئون".

ولفتت الكحلوت، أن الأسر التي حصلت على تصاريح عمل في "إسرائيل" لم يتم استثنائها ويمكنهم استلام مخصصاتهم من البنوك.