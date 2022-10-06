بالفيديو الاحتلال ينشر فيديو جديد لعملية اغتيال المقاوم إبراهيم النابلسي

نشرت وسائل إعلام الاحتلال، اليوم الخميس 6/10/2022 ، مشاهد جديدة من عملية اغتيال المطارد الشهيد إبراهيم النابلسي.

وكشف الإعلام العبري، عن لحظة قتل النابلسي لكلب تابع لوحدة اليمام، بعدما حاول الهجوم على الشهيد أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس.

واغتالت قوات الاحتلال، الشهيد إبراهيم النابلسي في التاسع من شهر أغسطس برفقة إسلام صبوح، وحسين جمال طه.

وكان جيش الاحتلال اغتال النابلسي بعد محاصرته داخل منزل في البلدة، قبل أن يتبين أنه مصاب بحالة حرجة جدًا، وحاول الأطباء في مستشفى رفيديا إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة صواريخ على المنزل الذي كان بداخله النابلسي الذي رفض تسليم نفسه للاحتلال، وسط اشتباكات خاضها مع تلك القوات، ما أدى لإصابته بجروح حرجة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن قوة من وحدة اليمام الخاصة وصلت إلى المنزل وحاصرته، وتم وضع قوة أخرى من القناصة على أسطح المنازل القريبة، حيث طلب من النابلسي تسليم نفسه لكنه بادر بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية، فيما رد الجنود بإطلاق 3 إلى 4 صواريخ ماتادور قبل أن تتوقف النيران، ودخلت تلك القوة إلى المنزل.