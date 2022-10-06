"لجان المقاومة" تهنئ حركة الجهاد بذكرى انطلاقتها وتؤكد أنها شكّلت إضافة نوعية وكمية للمقاومة

هنأت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين" ممثلة بأمينها العام أيمن الششنية حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس وفي مقدمتهم " الأخ العزيز الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي"القائد زياد النخالة " أبوطارق" وكافة قياداتها وكوادرها ومناصريها بمناسبة ذكرى انطلاقتهم المباركة الـ "35".

وأكدت لجان المقاومة، أن انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي ومسيرتها الجهادية المقاومة شكّلت إضافة نوعية وكمية للمقاومة وساهمت بشكل كبير بإثراء الساحة الفلسطينية ومقاومتها الباسلة وتوهجها واستمراها بهذا الزخم الكبير وأدمت المحتل الصهيوني بمئات من العمليات البطولية النوعية والموجعة في صراعنا المستمر والمفتوح ضد العدو الصهيوني.

وقالت اللجان: "قدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس الآلاف من الشهداء والقادة نستذكر منهم الأمين العالم المؤسس المفكر الشهيد الدكتور " فتحي الشقاقي " وأمينها العام الراحل الدكتور عبد الله رمضان شلح " والقادة" مصباح الصوري، هاني عابد، وأبومؤمن الحرازين وأبوالوليد الدحدوح ومحمد عبدالعال ومحمود الخواجا، ومحمود طوالبة، واياد الحردان ومحمد الشيخ خليل وأبو سليم ابوالعطا وخالد منصور، وتيسير الجعبري، الذين قدموا حياتهم رخيصة على مذبح الحرية وطريق تحرير القدس".

وأضافت لجان المقاومة في فلسطين أنها تربطها بحركة الجهاد الإسلامي علاقات وطيدة ومتينة ونلتقي جميعا مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي على هدف واحد وبوصلة واحد تشير إلى القدس والمسجد الأقصى وتحرير فلسطين من نهرها الى بحرها.

وتابعت: "شاركت ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس في العديد من العمليات البطولية والنوعية وامتزجت دماء وأشلاء شهداؤنا بتراب فلسطين الطاهر وكان لها الأثر الكبير بهروب العدو الصهيوني واندحاره عن قطاع غزة".

وختمت تهنئتها بالقول: "خالص تمنياتنا القلبية والأخوية الصادقة للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي دائما بالتطور والتوفيق والسداد لما فيه المصلحة لشعبنا وقضيتنا الوطنية وأمتنا".