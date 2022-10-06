إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف.. إذاعة مدرسية عن المولد النبوي مكتوبة، تخصص معظم المدارس في فلسطين والوطن العربي إذاعة مدرسية مخصصة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث إن بعض المدارس تطالب من طلابها خلال الطابور الصباحي وأحيانا تضاف إليها الحصة الأولى كاملة من أجل تنظيم إذاعة مدرسية لإحياء مولد سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يبدأ الطلبة بالتحضير لها من الآن، حتى يحفظوا ما سيقولون أمام باقي الطلبة في اليوم الذي ستنظم فيه الفعالية الإذاعية في المدارس.

مقدمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف

حيث يبحث طلبة المدارس عن، إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف.. إذاعة مدرسية عن المولد النبوي مكتوبة، لاسيما مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، إذ يحتفل المسلمون في هذه الذكرى المجيدة بالعديد من الاحتفالات، منها توزيع الحلوى وإقامة احتقال المولد، والعديد من الطقوس التي تخص هذه المناسبة، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مقدمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف، حتى يستفيد الطلبة منها في إعداد حلقة الإذاعة المدرسية.

إذاعة المولد النبوي الشريف إشراف الأستاذتان هدى الروتانية وهاجر البادية تنوعت الفقرات المقدمة

(قرآن ،حديث، هل تعلم؟ كلمة عن المولد النبوي ،وأخيرا إنشاد طالبات الثاني عشر. pic.twitter.com/xbAeVmEsA3 — مدرسة خولة بنت اليمان للتعليم الأساسي (١-١٢) (@khoula1604) December 1, 2017

فقرات اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف

ونرفق لكم، فقرات اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف، حيث من الآن يبحث طلبة المدارس من لديهم الإذن بتنظيم حلقة إذاعية مدرسية عن ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يبحثون عبر محركات البحث عن كل ما يتعلق بتقديم حلقة إذاعية تليق بإحياء ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نرفق لكم الخطوات بالتفصيل.

قدم طلبة الصف ١/٤ إذاعة مدرسية منوعة عن المولد النبوي الشريف بمناسبة قرب موعد المولد النبوي الشريف بإشراف الأستاذة علياء الناصرية .#فعاليات_تعليمية_شمال_الباطنة #مدارسنا_مستقبل_واعد pic.twitter.com/RmHyNkjy2S — مدرسة الثرمد للتعليم الأساسي ١-٤ (@SchoolTharmad) October 5, 2022

مقدمة الاذاعة

بسم الله الرحمن الرحيم

سَرَتْ بشائرٌ بالهادي ومولدهِ

في الشرقِ والغربِ مسرى النورِ في الظُلَمِ

تخطفت مُهَجَ الطاغين من عربٍ

وطَيَّرتْ أَنْفُسَ الباغين من عجمِ

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صلوا على الحبيب المصطفى في ذكرى مولده الشريف

يسعدنا نحن طلاب الصف … أن نقدم اليوم فقرات اذاعتنا المدرسية المميزة، عن المولد النبوي الشريف، لنبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، ونتمنى أن تنال فقراتنا على اعجابكم، ولنبدأ بآيات من الذكر الحكيم، والقرآن الكريم مع الطالب ….

فقرة القرآن الكريم

“مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)”

فقرة الحديث الشريف

فال رسول الله صلّ الله عليه وسلم “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” صدق رسول الله صلّ الله عليه وسلم…

فقرة هل تعلم

1- هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالرسالة كان عمره (40 سنة).

2- هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان عمره (63سنة)

3- هل تعلم أن (بني النجاروبني الزهرة) هم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم

4- هل تعلم أن (الحارث بن عبدالعزى) هو ابو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة

5- هل تعلم أن (أسامة بن زيد) هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه

6- هل تعلم أن (حذيفة بن اليمان) هو صاحب سرالرسول صلى الله عليه وسلم

7- هل تعلم أن ( الزبير بن العوام ) هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم

8- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتمي الى قبيلة ( قريش العدنانيه)

9- هل تعلم ان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم (13زوجه) .

10- هل تعلم ان سبطا الرسول صلى الله عليه وسلم هما (الحسن والحسين).

11- هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول وأن وُلد يتيمًا حيث تُوفي والده عبد الله وهو في بطن أمه .

فقرة الاناشيد

محمد يا دين الإيمان لك مني قبلاتي

محمد يا أصل الزهرات أنت نبي وحبيبي

يا علم الهدى يا محمد صلّ عليك ربي صلى

يا محمد يا دين الهدى صلّ عليك ربي صلى

اشفع لنا يا رسول الله اشفع..

يا صاحب الخلق القويم

يا صاحب الشهامة في الضيق

لا تنسنى يا حبيبي يا محمد

صلّ الله عليه وسلم

فقرة سؤال وجواب

1/ كم كان عمر الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم حين نزل الوحي عليه؟

2/ في أي عام مات الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم؟

3/ كم عدد بنات الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم؟

4/ كم غزوة غزا النبي محمد صلّ الله عليه وسلم؟

5/ بماذا كان يُكنى النبي محمد صلّ الله عليه وسلم؟

6/ كم نبي كان بعد الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم؟

فقرة الدعاء

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين

وبركة في العمر

وصحة في الجسد

وسعة في الرزق

و…توبة قبل الموت

وشهادة عند ا لموت

ومغفرة بعد الموت

وعفوا عند الحساب

وأمانا من العذاب

ونصيبا من الجنة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

اللهم ارزقني حسن الخاتمة

اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا ارحم الراحمين

اللهم ثبتني عند سؤال الملكين

اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا

خاتمة

في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا نحن طلاب/….. تحت قيادة الأستاذ/….. إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر والتقدير لما قدمتموه لنا من حُسن إستماع وتفاعل، إلى أن نلتقي في برنامج إذاعي آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدم طلاب الصف ثالث/ثاني إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف تحت إشراف أ. إكرام تضمنت التلاوة والحديث وكلمة عن المولد النبوي الشريف وهل تعلم ، و بعض المعلومات عن المولد النبوي الشريف. pic.twitter.com/7A8qRtxvGA — مدرسة اصطاح بنات (@astahschool) October 5, 2022

اذاعة مدرسية عن المولد النبوي قصيرة

الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية، يحتفل العالم العربي والإسلامي بذكري المولد النبوي الشريف، مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث من المقرر أن تحل الذكرى علينا ميلادياً في الثامن من شهر أكتوبر 2022، حيث يبدأ طلبة المدارس في التحضير من أجل تنظيم حلقة إذاعية مدرسية تخص هذه الذكرى العظيمة، ولذلك نرفق لكم عدة حلقات إذاعية تخص المدارس، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف.. إذاعة مدرسية عن المولد النبوي مكتوبة.