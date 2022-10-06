متطرفون يواصلون اقتحام باحات الأقصى… والاحتلال يعزز التأهب جراء إنذارات ساخنة

أعلنت حكومة الاحتلال، اليوم الخميس 6/10/2022 ، استمرار حالة التأهب ، بزعم ورود تواصل ورود إنذارات ساخنة باحتمال حدوث عمليات فدائية,

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية ان ما تسمى بـ "المنظومة الأمنية تدرس إمكانية إرسال تعزيزات للقوات العاملة في الميدان، خشية من تصعيد أمني، بعد ورود العشرات من الإنذارات، باحتمال حدوث عمليات فلسطينية، انطلاقاً من مناطق الضفة الغربية".

وتأتي هذه الإنذارات ، بالتزامن مع تواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك ، حيث بدأت الجماعات اليهودية المتطرفة صباح اليوم وعلى شكل مجموعات اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك .

وهددت شرطة الاحتلال المرابطين من الجلوس في مسار المستوطنين المقتحمين للأقصى.