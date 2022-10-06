أسرى عوفر يضربون عن الطعام اليوم دعماً وإسناداً لإضراب الإداريين

يشرع أسرى سجن عوفر والذين يُقدر عددهم بأكثر من 900 أسير صباح اليوم الخميس 6/8/2022 في إرجاع وجبات الطعام والإضراب عن الطعام ليوم واحد، دعمًا وإسنادًا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم ال12 على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن باكورة خطوات الحركة الأسيرة لإسناد الأسرى الإداريين، وهدفها إشعار إدارة سجون الاحتلال بأن الحركة الأسيرة لن تترك الأسرى الإداريين وحدهم في معركتهم، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك المزيد من الخطوات التصعيدية ستمتد لكافة السجون في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين.

ودعت وزارة الأسرى مكونات شعبنا الفلسطيني المختلفة لأوسع مشاركة في فعاليات الدعم والإسناد للأسرى المضربين داخلياً وخارجياً وتكثيف التحركات الرسمية لوضع جريمة الاعتقال الإداري أمام المحافل الدولية.