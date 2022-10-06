الجامعة العربية منزعجة إزاء تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن نقل السفارة إلى القدس

أعرب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الأخيرة حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس، وذلك خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني، أمس الثلاثاء.

وأكد أبو الغيظ عبر تقنية الفيديو رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.

وذكّر أبو الغيظ الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل، وفق ما أورده موقع الجامعة العربية الإلكتروني.

ودعا أبو الغيط الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قد أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي، بأنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن دائرة المعارضة في البرلمان البريطاني لعزم تراس إجراء مراجعة لنقل السفارة في اتساع. ووصفت الصحيفة تلك الخطوة بأنها ستكون “كارثة”.

وأول أمس، وصفت تراس نفسها بأنها “صهيونية كبيرة”، وقالت خلال حفل لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين” إنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة”.