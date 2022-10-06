لأول مرة منذ سنوات ..صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية كـــاملة اليوم

من المقرر أن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 6/10/2022 ، مخصصات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات الوطن ، حيث من المقرر ان تصرفها كاملة لأول مرة منذ سنوات .

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة الدفعة الكاملة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الخميس 6/10/2022 في كافة محافظات الوطن".

وأضاف :" أن هذه الدفعة تشمل 111 ألفاً و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل، وأن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية "، مؤكداً على أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة.

وبشأن توزيع المبالغ المالية، أشار الوزير مجدلاني إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.