إقالة لوبيتيغي مدرب إشبيلية بعد الخسارة برباعية أمام دورتموند

أعلن نادي إشبيلية، الليلة الماضية عن إقالة مدربه جولين لوبيتيغي عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 1-4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ℹ️ Julen Lopetegui deja de ser entrenador del Sevilla FC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2022

ونشر إشبيلية على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، صورة للوبيتيغي بعد مباراة دورتموند التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بإشبيلية وكتب "شكرا لوبيتيغي".

وأضاف: "لوبيتيغي لو يعد مدربا لنادي إشبيلية".

ويتداول اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي كبديل محتمل للوبيتيغي.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع الأخير في المجموعة السابعة في دوري الأبطال، برصيد نقطة واحدة، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يعاني النادي الأندلسي في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الـ 17 بعد سلسلة من النتائج السيئة.