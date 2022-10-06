مقتل شاب من بلدة "جديدة المكر" في الداخل المحتل

قتل شاب (18 عاما) من بلدة جديدة المكر داخل أراضي الـ 48، الليلة الماضية، وأصيب آخران بجراح متوسطة بعد تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة نهاريا.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الجريمة، ونقلت المصابين إلى مستشفى الجليل الغربي، إذ أعلن الأطباء عن وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة، واستقرار حالة المصابين الآخرين.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني داخل أراضي الـ 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 83 ضحية، في ظل تخاذل وتقصير قوات الاحتلال في التعامل مع حوادث الجريمة والعنف.