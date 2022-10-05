أسعار الدولار في السودان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الدولار في السودان اليوم الجمعة حيث تراجع سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه، صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع انخفاض التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الدولار في السودان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

أسعار الدولار في السودان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

وفقا لشاشة بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd"، فقد تراجع سعر الدولار اليوم في السودان إلى 571.25 جنيه متوسط ترجيحي في الصرافات، و577.84 جنيه متوسط ترجيحي في المصارف التجارية.

سعر الدولار اليوم في السودان

وفي السوق السوداء، تراجع سعر الدولار اليوم في السودان إلى 577 جنيها.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في السودان

وتراجع سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي إلى 563.69 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و570.20 جنيه (متوسط ترجيحي) في البنوك.

بينما بقي سعر العملة الأوروبية في السوق السوداء عند 570 جنيهاً.

ونزل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السودان إلى 648.77 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و656.27 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.

فيما قفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى السوق السوداء إلى 710 جنيها مقابل 650 جنيها، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم إلى 151.85 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و153.60 جنيه (متوسط ترجيحي) في البنوك.

وسجل سعره لدى السوق السوداء 153 جنيهاً.

ونزل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان إلى 155.49 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و157.28 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.

فيما نزل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى مستوى 157 جنيهاً.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان إلى 1841.37 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و1862.63جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.