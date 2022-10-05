سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في سوريا، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

وبلغ سعر الدولار اليوم في سوريا، 4825 ليرة، بحسب منصة "liranews" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

قفز سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية مسجلا 4791 ليرة.

كما واصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا ارتفاعه لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى 5502 ليرة.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1276 ليرة.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1306 ليرات.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15515 ليرة.