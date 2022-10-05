سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 سبتمبر 2022، والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في لبنان خاصة رجال الاعمال والتجار واصحاب محلات الصيرافة والذهب، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكمسعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

قفز الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وسط شح كبير في النقد الأجنبي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس

وتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بلبنان خلال التعاملات الصباحية بين 39250 و39350 ليرة .