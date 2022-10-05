أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة، والذي ارتفع متأثرا بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن عيارات الذهب في جمهووية مصر العربية، لا سيما مع زيادة الاهتمام من قبل المواطنين خاصة التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصرافة والصاغة، فقررنا أن يقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 أكتوبر 2022.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 أكتوبر 2022

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر إلى 1254 جنيها، بحسب موقع gold-price-today.المختص برصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 1097 جنيها.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 940 جنيها.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 نحو 731 جنيها.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في مصر

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 38991 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 8776 جنيها.