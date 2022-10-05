إجازات النظام الجديد في القطاع الخاص بالسعودية 2022-1444هـ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازات القطاع الخاص الرسمية وفقًا للقوانين المتعلقة بالوزارة. حيث تختلف قوانين العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويمنح العاملون في القطاع العام والخاص الإجازات الرسمية الصادرة من الحكومة، وحرصًا من عمل الوزارة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين وللعاملين في الدولة سواء القطاع العام والخاص. أصدرت نظام جديد يتعلق بالإجازات للعاملين في القطاع الخاص كما ركز على عدة نقاط أخرى، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نظام الإجازات الجديد للقطاع الخاص بالسعودية 1444.

إجازات النظام الجديد في القطاع الخاص بالسعودية 2022-1444هـ

تختلف أنظمة العمل والإجازات بين قطاعات العمل المختلفة. لذا تقرر اعتماد نظام إجازات يوضح أيام الإجازات في القطاع الخاص. وينص النظام الجديد على:

يحق لصاحب المنشأة تحديد إجازة سنوية خلال فترة محددة أو على شكل مناوبات بين العاملين وذلك تبعًا لما تتناسب مع طبيعة ومتطلبات العمل.

كما يلزم صاحب المنشأة بدفع الرواتب كاملة للعاملين خلال الإجازة السنوية.

يحق للعامل طلب إجازات بدون راتب.

كما نص النظام على خفض الرواتب 40% بسبب جائحة كوفيد 19.

يمنح الموظف في القطاع الخاص الذي أنهى خدمته و ما زال لديه أيام من الإجازات مكافأة على التزامه وتفانيه.

يحتسب اليوم الذي يضطر به العامل إلى أخذ إجازة اضطرارية من ضمن أيام الإجازات الرسمية.

الموظف الذي يتعرض لعقوبة سجن يحتسب أيام العقوبة من أيام إجازاته إذا لم يتطلب الأمر فصله بشكل نهائي من العمل.

إجازات النظام الجديد في القطاع الخاص بالسعودية 2022-1444هـ

الإجازة بدون أجر في نظام إجازات القطاع الخاص الجديد

كما أوضح النظام عدة نقاط متعلقة بالإجازة بدون أجر، حيث يضطر العامل أحيانًا إلى أيام إجازة لمدة معينة. والنقاط التي أشار إليها النظام الجديد هي:

يحق للعامل أخذ إجازة بدون راتب والموافقة عليها.

كما يجب الاتفاق أولًا بين صاحب العمل والعامل على مدة الإجازة حتى لا تؤثر على سير العمل في الشركة أو المؤسسة.

يجب ألا تزيد مدة الإجازة على عشرين يوم وإلا يعتر عقد العمل موقوفًا والعامل مفصولًا من الشركة.

إجازات القطاع الخاص الرسمية لعام 1444

عملاً بقانون الإجازات يعطل الموظفون في القطاع الخاص الأعطال الرسمية في الدولة وتشمل هذه الأعطال المناسبات الدينية والرسمية وهي: إجازة أيام عيد الفطر، إجازة عيد الأضحى، إجازات الوضع. بالإضافة إلى الإجازات الاعتيادية، عطلة الاحتفال بيوم المملكة السعودية الوطني. كما تشمل عطلة الأدباء،عطلة الرياضيين، الإجازة الوطنية