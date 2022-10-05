مصادر خاصة: سرايا القدس تُعد لمفاجأة خلال مهرجان الانطلاقة الجهادية..!

أفادت مصادر خاصة لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تُعد مفاجأة خلال مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ35.

ويتخلل المهرجان الذي تنظمه الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، كلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ووالد الشهيدين المجاهد أبو رعد خازم، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، كما سيتخلل المهرجان فعاليات وفقرات متنوعة، إلى جانب مفاجآت سارة لجمهور المقاومة.

ويقام مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي الـ35، بالتزامن في غزة وجنين وعدد من العواصم العربية على النحو التالي: