"متطرفون يهود" يعتدون على 4 مواطنين في الداخل المحتل

أصيب 4 مواطنين من حورة النقب في الداخل المحتل بجروح متفاوتة، بعد أن تعرضوا للاعتداء في مدينة "بات يام"، بحجة أنهم استقلوا سيارتهم خلال ما يسمى "يوم الغفران اليهودي"، ليلة الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن 5 مواطنين من سكان حورة النقب داخل أراضي الـ48، وصلوا بسيارتهم إلى مدينة بات يام، ليتفاجئوا بحشود من "المتطرفين اليهود" يحيطون بالسيارة، وتمكن أحدهم من الهرب، في حين تعرض الأربعة الآخرون لاعتداء، حيث طعن أحدهم بالفخذ، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت إصاباتهم بالطفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أن حشود المتطرفين اليهود ألحقت أضرارا بالسيارة وقلبتها على جانبها، ورغم انتشار صور وفيديوهات للحادثة، إلا أن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل أحدا من المشتبه بهم الذين نفذوا الاعتداء وظهروا بالفيديو.

وفي سياق متصل، اعتدى متطرفون يهود على سيارة كانت مركونة بجانب الشارع في "بات يام" تعود ملكيتها لمواطنين من قرية جلجولية داخل أراضي الـ48.