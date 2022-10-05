وفد من دائرة المنظمات الشعبية بـ "الجهاد" يتفقد الاستعدادات الخاصة بمهرجان الانطلاقة الجهادية بغزة

تفقد وفد من دائرة المنظمات الشعبية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، الاستعدادات الخاصة بمهرجان الانطلاقة الجهادية الـ(35) "قتالنا ماض حتى القدس" والذي من المقرر إقامته عصر يوم غد الخميس في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وترأس الوفد مسؤول الدائرة في ساحة غزة المجاهد نضال بدر، والذي أشاد بدوره بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأخوة القائمون على المهرجان حتى يخرج المهرجان بأبهى صورة تليق بحركة الجهاد الإسلامي وتاريخها النضالي المشرّف.

وأعرب بدر عن إعجابه بتكامل الأدوار بين مختلف اللجان العاملة على تنظيم المهرجان، مؤكداً أن ساحة الكتيبة ستكون يوم غد على موعد مع تلاقي الأرواح والأجساد التي آمنت بفكرة ومشروع الجهاد الإسلامي الثوري والوحدوي، لتشكل دليلاً على صدقية وصوابية حركة الجهاد التي برهنت منذ انطلاقتها المباركة أن بوصلتها لا تعرف سوى طريق واحد وهو فلسطين وفي القلب منها القدس باعتبارها مركز الصراع بين تمام الحق وتمام الباطل.

ودعا بدر كل أبناء حركة الجهاد الإسلامي ومعهم كل شرائح شعبنا للنفير غداً للمشاركة في هذا المهرجان؛ لإعلاء كلمة الوعي والإيمان والثورة في وجه الاحتلال وكل من يحاول تصفية القضية الفلسطينية من مطبعين ومتآمرين.

ومن المقرر أن تحيي حركة الجهاد الإسلامي يوم غد الخميس ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ35 في الساحات الأربع (سوريا – لبنان – اليمن – غزة) والتي تصادف يوم السادس من أكتوبر 2022، تحت عنوان "قتالنا ماضٍ حتى القدس"، فيما حمل شعار الانطلاقة خارطة فلسطين، يعلوها فوهة بندقية فوق الرقم 5، وصاروخ فوق الرقم ثلاثة، في إشارة إلى خيار المقاومة.