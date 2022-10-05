القيادية حميد: تصريحات محافظ نابلس المسيئة لأمهات الشهداء تنسجم مع دعاوى الاحتلال لقتلهم

عقبت القيادية في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي أ. آمنة حميد، مساء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على إساءة محافظ نابلس إبراهيم رمضان لأمهات شهداء فلسطين.

وقالت حميد في تصريحات صحفية: إن أمهات الشهداء درة تاج المقاومة والجهاد، فلا يتجرأ على أمثالهن إلا من كان خارجًا عن الصف الوطني.

وأضافت: "لقد أسست أمهات الشهداء بنابلس للمعركة الشمولية منذ بداية الصراع مع العدو إلى حالك الاشتباك الدائرة اليوم ببسالة وقوة من أبناء نابلس المغاوير".

واعتبرت أن التصريحات المشينة التي تلفظ بها محافظ نابلس لا تدل على أنه لا يعيش واقع معاناة امهات فلسطين، وينسجم مع دعاوى الاحتلال لقتلهم وتشريدهم.

وتابعت: "وقفت أم مهند حلبي وأم ابراهيم النابلسي كسد خلف أسود ومجاهدين جادوا بدمائهم في طريق الشهادة وقفن يحملن جثمان أبنائهن ببسالة وقوة حارَ العالم من هذا النموذج".

وختمت تصريحاتها بالقول: "أمهات الشهداء اللواتي خضن معركة اخرى مع العدو بثباتهن ودعمهن لأمهات الشهداء والأسرى في مواقف تليق بالدم الفلسطيني الذي ينتصر على وحشية العدو وأنهن بيارق شرف وعزة".