الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد علاء زغل في نابلس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، إلى شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: علاء نصر زغل (21 عاما) الذي ارتقى خلال اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزل المطارد الأسير سليمان عمران في قرية دير الحطب بمحافظة نابلس شمال الضفة.

وقال بيان الحركة: "لقد تقدم مجاهدو سرايا القدس في كتيبة نابلس صفوف الدفاع عن المجاهد سليمان عمران في دير الحطب شرق نابلس، وكانوا يذودون عن أبناء شعبهم بأرواحهم ودمائهم حتى اللحظة الأخيرة".

وأَضاف البيان: "أن الملحمة البطولية التي سطرها فرسان جبل النار والنفير والإسناد لإخوانهم في الميدان، تمثل نموذجآ مشرفآ يليق بتضحيات شعبنا، وإن مقاومتنا التي تشتبك على قلب رجل واحد لن تتخلى عن واجبها حتى دحر وزوال الاحتلال".

وأكدت الحركة على استمرار حقنا في المقاومة على امتداد الأرض السليبة ومواجهة الغاصبين وحملة التدنيس للمقدسات، وندعو إلى تكاتف الصفوف وتكاثف الجهود للعمل على إبقاء جذوة الصراع حتى استنزاف العدو ومنع استقراره على أرضنا.

وتقدمت الحركة، بالتعزية والمواساة من ذوي الشهيد علاء الزغل الكرام، سائلين الله لهم الصبر والسلوان وأن يجعل دم نجلهم ذخراً لشعبنا، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم الطاهر حتى النصر والتحرير.

بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد علاء زغل في نابلس

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: علاء نصر زغل (21 عامآ) الذي ارتقى خلال اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزل المطارد الأسير سليمان عمران في قرية دير الحطب بمحافظة نابلس.

لقد تقدم مجاهدو سرايا القدس في كتيبة نابلس صفوف الدفاع عن المجاهد سليمان عمران في دير الحطب شرق نابلس، وكانوا يذودون عن أبناء شعبهم بأرواحهم ودمائهم حتى اللحظة الأخيرة.

إن الملحمة البطولية التي سطرها فرسان جبل النار والنفير والإسناد لإخوانهم في الميدان، تمثل نموذجآ مشرفآ يليق بتضحيات شعبنا، وإن مقاومتنا التي تشتبك على قلب رجل واحد لن تتخلى عن واجبها حتى دحر وزوال الاحتلال.

نؤكد على استمرار حقنا في المقاومة على امتداد الأرض السليبة ومواجهة الغاصبين وحملة التدنيس للمقدسات، وندعو إلى تكاتف الصفوف وتكاثف الجهود للعمل على إبقاء جذوة الصراع حتى استنزاف العدو ومنع استقراره على أرضنا.

نتقدم بالتعزية والمواساة من ذوي الشهيد علاء الزغل الكرام، سائلين الله لهم الصبر والسلوان وأن يجعل دم نجلهم ذخراً لشعبنا، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم الطاهر حتى النصر والتحرير.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الأربعاء 9 ربيع أول 1444هـ - 5 تشرين أول/ أكتوبر 2022م