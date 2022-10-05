الراصد: الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار من الجمعة حتى الأحد

قال الراصد الجوي في موقع طقس فلسطين الحدث، عاصم عصيدة، اليوم الأربعاء 2022: إن أجواء صيفية فوق معدلاتها تؤثر على المنطقة حتى يوم غد الخميس، وبعدها يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار.

وأشار عصيدة في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن الأمطار المحلية ستكون حاضرة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد مع التركيز على يوم السبت، إ تبدو الفرصة هي الأفضل للأمطار المحلية وخاصة على السواحل الفلسطينية.

وتحدث عصيدة عن أن الحرارة ستهبط الى مستويات هي الأولى منذ مايو الماضي وخاصة خلال ساعات الليل حيث تكون الأجواء باردة نسبياً.

وحول الكميات المطرية المتوقعة قال عصيدة أن الكميات قليلة إلا أنها تعد الحالة المطرية الأولى هذا الموسم، حيث يتوقع هطول أمطار محلية على بعض المناطق أما مناطق أخرى فيتوقع أجواء خريفية معتدلة.