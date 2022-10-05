25 قتيلاً بسقوط حافلة في واد بالهند

لقي 25 شخصًا على الأقل، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، مصرعهم إثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند، على ما أفادت الشرطة.

وكان على متن الحافلة 45 شخصًا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر في مقاطعة أوتارانتشال عندما انحرف السائق بها ما تسبب في سقوطها من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الجرف.

وقال المسؤول في شرطة المقاطعة أشوك كومار لوكالة فرانس برس إنه "تم انقاذ عشرين شخصا".

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه سيتم تأمين "كل المساعدة الممكنة" للناجين، وكتب على تويتر "في هذه اللحظة المأساوية، بالي مع العائلات الحزينة".