قاسم: الاشتباكات المستمرة في نابلس تعبير عن تصاعد الفعل المقاوم

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022: إن الاشتباكات المستمرة في مدينة نابلس، تعبير عن تصاعد الفعل المقاوم في كل مدن الضفة الغربية، مؤكداً أنها جزءًا من ردود شعبنا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا وعدوانه على المسجد الاقصى المبارك.

‏وأشار إلى أن تصعيد الاحتلال لعدوانه في الأقصى ومدن الضفة، سيواجه بمزيد من الفعل المقاوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في دير الحطب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحة –عبر بيان لها- أن الشاب علاء ناصر أحمد زغل (٢١ عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، كانت قد وصفت جراحه بالحرجة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة الأخيرة منزلاً يحتمي بداخله المطارد سلمان عمران في نابلس.