"لجان المقاومة" تنعى الشهيد زغل وتؤكد أن دماء الشهداء ستزهر نصراً وحرية

نعى المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، شهيد فلسطين البطل "علاء احمد زغل " الذي ارتقى برصاص الغدر والحقد الصهيوني في "قرية دير الحطب "شرق نابلس" شمال الضفة، مؤكداً أن دماء الشهداء ستزهر نصراً كبيراً وحرية لشعبنا وسيدفع العدو الصهيوني ثمنها باهظا وغاليا.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين "محمد البريم "أبو مجاهد": "إن ارتقاء الشهداء لن يكسر عزيمتنا ولن يوقف مقاومتنا وشعبنا ومقاومته الأصيلة وسيستمر في التصدي لجرائم العدو الصهيوني حتى زواله عن أرضنا".

وأضاف: "نتوجه بالتحية والفخر والاعتزاز الى المقاوم البطل سلمان عمران الذي واجه جنود العدو الصهيوني بكل صلابة وقوة وعنفوان".

وتابع: "طريق ومسيرة مقاومة شعبنا التي تعبد كل يوم بدماء الشهداء العظام وبأشلاء المقاتلين والثوار البواسل لن تتوقف ولن تنطفئ جذوتها حتى زوال الكيان الصهيوني الغاصب ودحره عن كامل تراب فلسطين الطاهر".

وأكد أن الضفة المحتلة ستبقى هي الساحة الأهم في عملنا وفعلنا الثوري المقاوم لذلك ندعو كافة أبناء شعبنا وثوارنا الابطال في مدن وقرى ومخيمات واحياء وبلدات الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى التكاثف والالتحام سندا للمقاومين وإشعال الأرض براكين ثورة وغضب في وجه العدو الصهيوني المجرم الذي يدنس الأرض والمقدسات.

وختم تصريحه قائلا: "رهاننا على مقاومتنا وشبابنا الثائر في كل ربوع فلسطين ونحن على يقين بأن كيان العدو الصهيوني زائل وسينهزم بإذن الله".