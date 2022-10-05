إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر اندلاع اشتباكات في دير الحطب بنابلس

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في تبادل إطلاق النار في دير الحطب بنابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتحت عنوان "سمح بالنشر"، ذكرت وسائل الإعلام العبرية، بإصابة جندي من وحدة "اليمام" بجروح خطيرة إثر تبادل اطلاق النار بين الجنود والمقاومين في دير الحطب بنابلس.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً يتواجد به أحد المقاومين المطاردين في بلدة دير الحطب بنابلس، وسط تبادل لإطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود من جيش الاحتلال حاصروا منزلاً في دير الحطب يتواجد فيه مقاوم مطارد وهو سلمان عمران، حيث أطلق الجنود النار بكثافة على المنزل.

وذكرت المصادر، باندلاع اشتباكات بين مقاومين يساندون المطارد المحاصر مع قوات الاحتلال.

وبعد محاصرته 3 ساعات، اعتقلت القوات المحاصرة المطارد سلمان عمران، ونقلته إلى جهة غير معلومة.