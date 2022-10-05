بعد محاصرته 3 ساعات.. قوات الاحتلال تعتقل الشاب المطارد سلمان عمران في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الشاب المطارد سلمان عمران بعد محاصرة منزله في بلدة دير الحطب بمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد عمران، بعد محاصرة منزله لساعات عدة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، من أجل فك الحصار.

ودفع جيش الاحتلال، بتعزيزات عسكرية إلى المكان ونشرت وحدات من القناصة على أعلى البنايات.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المواجهات في دير الحطب، أسفرت عن استشهاد الشاب علاء الزغل متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، و20 إصابة بالغاز في بلدة دير الحطب.