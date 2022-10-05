صور.. إصابة صحفيين برصاص قناصة الاحتلال في دير الحطب بنابلس

أصيب، اليوم الأربعاء، صحفيين من تلفزيون فلسطين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم حادثة محاصرة منزل المطارد سلمان عمران في بلدة دير الحطب بنابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل يعمل في تلفزيون فلسطين، بإصابة الصحفيين محمود فوزي ولؤي سمحان برصاص قناصة الاحتلال في دير الحطب.

وذكر أن الصحفي فوزي أصيب في منطقة الكتف، ونقل إلى مستشفى النجاح.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب علاء ناصر زغل متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير الحطب.

وذكرت الصحة –عبر بيان لها- أن الشاب علاء زغل( ٢١ عاما) استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، كانت قد وصفت جراحه بالحرجة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة الأخيرة منزلاً يحتمي بداخله المطارد سلمان عمران في نابلس.



