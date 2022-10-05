فيديو.. الصحة: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في دير الحطب بنابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير الحطب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحة –عبر بيان لها- أن الشاب علاء ناصر أحمد زغل( ٢١ عاما) استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، كانت قد وصفت جراحه بالحرجة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة الأخيرة منزلاً يحتمي بداخله المطارد سلمان عمران في نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الاشتباكات في دير الحطب، أسفرت عن إصابة 3 مواطنين، اثنان بالكتف والثالث بالرأس، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد الثالث من قبل الصحة في رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الصحفيين محمود فوزي بيده ولؤي سمحان برصاص قناصة الاحتلال في دير الحطب.



