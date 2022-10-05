فيديو.. تسجيل صوتي للمطارد المحاصر سلمان عمران من جيش الاحتلال في نابلس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيلاً صوتيًا للمطارد المحاصر سلمان عمران في بلدة دير الحطب بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودعا المطارد عمران، وفي رسالته الصوتية، المقاومين للتصدي لقوات الاحتلال التي تحاصر المنزل المتواجد فيه، تطلق النار بكثافة عليه.

وقال عمران : "نحن مطاردون للاحتلال وأجهزة السلطة".

إليكم نص الرسالة الصوتية لسلمان عمران

أنا فداء هذا الوطن ،

وأبنائي من بعدي سيُكملوا المسير ..

الوطن ليس لي وحدي،

بهذه الكلمات التي جاءتنا على عُجالى،

مُثقلاً بحب الوطن، وسط رصاصات تأتيه من كل حدب وصوب، يرفض الخنوع ويعلن الاشتباك نصرا

قوات الاحتلال تطلق قذيفة "انيرجا" صوب البيت المحاصر في دير الحطب بنابلس.