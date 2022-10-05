فيديو..مقاومون يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال التي تحاصر منزل مطارد في نابلس

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً يتواجد به أحد المقاومين المطاردين في بلدة دير الحطب بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط تبادل لإطلاق النار مع المقاومين المساندين، اسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين بينها حالة خطرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود من جيش الاحتلال حاصرت منزلاً في دير الحطب يتواجد فيه مقاوم مطارد وهو سلمان عمران، حيث يطلق الجنود النار بكثافة على المنزل.

وذكرت المصادر، باندلاع اشتباكات بين مقاومين يساندون المطارد المحاصر مع قوات الاحتلال.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة "انيرجا" تجاه المنزل المحاصر، وسط تصاعد لأعمدة الدخان

وفي رسالة صوتية، دعا المطارد عمران، المقاومين للتصدي لقوات الاحتلال.

ففي بيان لها، أكدت كتيبة نابلس، أن مجاهديها لا يزالوا يتصدون لقوات الاحتلال الصهيوني المحاصرة لأحد المنازل في بلدة دير الحطب، بوابل كثيف جداً من الرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع في شارع الناصرة.

وذكرت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة جندي صهيوني.

ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية من الوحدات الخاصة و"اليمام" في محيط المنزل المحاصر، فيما اعتلت القناصة لأسطح المنازل المجاورة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة عدوان الاحتلال على دير الحطب اسفرت عن استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، بالإضافة إلى وقوع 5 إصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 2 بالكتف وإصابة باليد (مستقرة)، وإصابة في البطن (مطاط)، إصابة بالقدم (رصاص حي).

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف من دخول بلدة دير الحطب.