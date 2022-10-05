بادين يعلن تقديم حزمة مساعدات مالية بملايين الدولارات لأوكرانيا

أعلنت جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 625 مليون دولار لأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الرئيس بايدن أكد لنظيره لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي -خلال محادثة هاتفية- بمواصلة دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

وأضاف البيان، أن هذا الدعم يتضمن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار اليوم، وتشمل الحزمة الجديدة أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة المدفعية والذخيرة والعربات المدرعة.

ووصل الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية التي ستقدمها لأوكرانيا ستصل إلى أكثر من 17.5 مليار دولار، وفق ما صريح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأكد بلينكين، أن واشنطن ستستمر في دعم أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا، أعلنت، في 24 فبراير الماضي، عن العملية الخاصة الروسية الخاصة ضد أوكرانيا، بعدما علمت أن نظام كييف يريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متجاهلة الأمن القومي الروسي.