بالفيديو : الناجي الوحيد من معركة الشجاعية يروي لـ"فلسطين اليوم" التفاصيل الأخيرة للمعركة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:45 م
05 أكتوبر 2022
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