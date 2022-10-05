بالفيديو إصابات بكاء وخوف طلبة بعد إصابتهم باعتداء الاحتلال على مدرسة بالخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:41 م
05 أكتوبر 2022
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