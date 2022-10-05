الجهاد الإسلامي تُكمل استعدادها لإقامة مهرجان انطلاقتها الـ35

أتمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استعدادها لإقامة مهرجان الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقتها، والذي ستنظمه يوم غد الخميس 6/10على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجانها المقبل تحت شعار (قتالنا ماضٍ حتى القدس) في دلالة واضحة على التمسك بالمقاومة، كخيار وحيد لتحرير فلسطين ومقدساتها، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات وتدنيس وتقسيم زماني ومكاني، إلى جانب اشتداد العدوان على المقدسيين وأهالي الضفة المحتلة بشكل عام.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحرازين، إن مهرجان الانطلاقة هذا العام يحمل رسائل هامة، على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.

وأوضح الحرازين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: سنقيم مهرجان الانطلاقة هذا العام على أرض الكتيبة، ونتوقع مشاركة جماهيرية واسعة جدا".

ويتخلل المهرجان كلمة هامة للأمين العام القائد زياد النخالة، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، وكلمة لأهالي الشهداء يلقيها المناضل فتحي خازم من جنين، إلى جانب فقرات جهادية منوعة.