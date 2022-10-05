غداً الخميس: الجهاد الإسلامي تنظم المهرجان الوطني الكبير "قتالنا ماضٍ حتى القدس"

تُنظم حركة الجهاد الإسلامي المهرجان الوطني الكبير ((قتالنا ماضٍ حتى القدس))، الذي تقيمه الحركة يوم غدٍ الخميس 6/10/2022، في الذكرى الـ (35) للانطلاقة الجهادية المباركة.

ودعت الحركة، للمشاركة والتغطية الإعلامية للمهرجان الوطني، الذي يقام المهرجان بالتزامن في غزة وجنين وعدد من العواصم العربية.

ويقام المهرجان في كل من:

▪️ غزة : أرض الكتيبة بعد صلاة العصر مباشرة.

▪️ جنين : ساحة الشهيد طوالبة - مخيم جنين .

▪️ لبنان : مدينة صيدا - ملعب الفجر .

▪️ سوريا : مدينة دمشق - مدرج مدينة الشباب .

▪️ اليمن: مدينة صنعاء - المركز الثقافي.

ويمكن للقنوات الراغبة بالنقل المباشر التواصل مع المكتب الاعلامي للحركة للحصول على ترددات النقل المباشر والبطاقات الإعلامية.