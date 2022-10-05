القيادي عز الدين: إغلاق مدينة القدس وشوارعها أمام المصلين انتهاكٌ إضافيٌ بحق المقدسات الإسلامية

أكد طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء 5/10/2022، أن إغلاق مدينة القدس وشوارعها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني من أجل السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية انتهاكٌ إضافيٌ بحق المقدسات الإسلامية.

وشدد في تصريح صحفي، تعقيباً على العدوان المستمر بحق المقدسات الإسلامية، على أنّ مواصلة الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى، وحرمة المسجد الإبراهيمي في الخليل، من المستوطنين، وتوفير الحماية لهم من جنود الاحتلال لن يغير من الواقع التاريخي للمقدسات الإسلامية التي ستبقى تمتاز بهويتها رغم كل محاولات الطمس والإلغاء.

وحمل عز الدين، حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات العدوانية والتي حذرنا منها سابقاً، ولن يبقى شعبنا ومقاومتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عدوان همجي بحق أبناء شعبنا في القدس والضفة.

ودعا، الشعوب العربية والإسلامية، أن تأخذ دورها الحقيقي في نصرة الأقصى والدفاع عن مسرى رسولنا الكريم، لأن القدس إسلامية راسخة في عقيدتنا والكل مطالب بضرورة التحرك حيال ما يجري هناك من انتهاكات.

وحيا عز الدين ، كل أبناء شعبنا الذين استجابوا لنداء الواجب للرباط والصمود ومواجهة هذه الموجة المسعورة من انتهاك الأرض والمقدسات، وندعو جماهير شعبنا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى حتى نشكل درعاً حامياً أمام محاولات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني.