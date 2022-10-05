العمل بغزة تكشف أخر التطورات بشأن المشغل " للعمل في "إسرائيل"

أكدت وزارة العمل في قطاع غزة ، صباح اليوم الأربعاء 5/10/2022 ، أنه تم خلال الأسبوع الماضي إرسال 1000 اسم مُرشّح لتصاريح العمل، حسب طلب هيئة الشؤون المدنية.

وأضافت في بيان "اتفقت الوزارة مع الشؤون المدنية مؤخراً على إرسال 300 اسم بشكل أسبوعي للاحتلال من الممنوعين أمنياً لإعادة النظر في طلباتهم، وما تم إرساله حتى نهاية الأسبوع الماضي 6700 اسم من أصل 19 ألفاً".

وتابعت وزارة العمل بغزة، "ما يتم إصداره فقط تصاريح احتياجات اقتصادية ولا نعطي موافقة لأي تصاريح من غير المسجلين عبر رابط الوزارة، وليس لدينا أي علاقة بتصاريح ما يسمى "المشغل"".



